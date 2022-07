Foot - Mercato - OM

Après Luis Suarez, Longoria proche de boucler un nouveau transfert?

Publié le 19 juillet à 13h30 par Amadou Diawara

Pour combler le vide que va laisser Boubacar Kamara à l'OM en 2022-2023, Pablo Longoria aurait identifié plusieurs profils. Après avoir échoué avec Axel Witsel et laissé de côté la piste menant à Francis Coquelin, le président marseillais aurait décidé de miser sur Jordan Veretout en priorité. D'ailleurs, Pablo Longoria serait déjà proche de boucler le transfert du milieu de terrain de l'AS Rome.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara a décidé de prendre le large cet été pour se lancer un tout nouveau défi en Premier League. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Aston Villa.





Jordan Veretout, l'héritier de Boubacar Kamara à l'OM ?

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria aurait fait son choix. D'après L'Equipe , le président de l'OM aurait décidé de s'attaquer en priorité à Jordan Veretout. Alors qu'Igor Tudor aurait validé ce profil, Pablo Longoria aurait lancé les hostilités sur ce dossier. En effet, comme indiqué par le média français, le patron de l'OM aurait lancé les négociations avec l'AS Rome ces derniers jours pour boucler le transfert de Jordan Veretout. Et son travail porterait ses fruits.

Jordan Veretout, le plan B de l'OM après Axel Witsel

Alors que l'OM et l'AS Rome noueraient de bonnes relations depuis les négociations pour Pau Lopez et Cengiz Ünder, Pablo Longoria aurait très bien avancé pour le transfert de Jordan Veretout. A tel point que le président de l'OM pourrait très vite finaliser ce dossier s'il n'y a pas de contretemps prochainement.

Francis Coquelin ne fait pas l'unanimité à l'OM

Avant de choisir de se jeter sur Jordan Veretout, l'OM aurait souhaité s'offrir les services d'Axel Witsel. Un choix que Jorge Sampaoli aurait validé. Toutefois, le club emmené qui est désormais emmené par Igor Tudor a été snobé par l'international belge, qui a préféré signer librement et gratuitement en faveur de l'Atlético. Par ailleurs, l'OM aurait pensé à Francis Coquelin (Villarreal), mais il ne ferait pas l'unanimité en interne aujourd'hui. Reste à savoir si Jordan Veretout ne fera pas faux bon à l'OM lors de ce mercato estival, comme Axel Witsel en s'envolant du Borussia Dortmund vers Madrid il y a quelques semaines.