PSG : Campos veut boucler trois opérations... après le mercato

Publié le 19 juillet à 11h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à ne pas se retrouver dans la même situation qu'avec Kylian Mbappé, le PSG s'active sur le mercato afin d'anticiper les discussions pour les prolongations de certains cadres. C'est notamment le cas de Marquinhos et Marco Verratti, mais également de Presnel Kimpembe.

En fin de saison, le PSG a réussi à inverser la tendance et convaincant Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui prenait fin le 30 juin dernier. Mais la situation a été délicate jusqu'au bout. Par conséquent, le club de la capitale ne compte plus avoir à gérer une telle épreuve et anticipe désormais la situation contractuelle de ses joueurs. Et cela tombe bien puisque le bail de certains cadres arrive à échéance en 2024. Le moment est donc venu de passer à l'action.

Kimpembe finalement prolongé ?

Et de façon assez surprenante, Presnel Kimpembe pourrait être concerné par ces négociations. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG discutera d'une prolongation avec son défenseur central... s'il est toujours à Paris le 1er septembre à l'issue du mercato. Il faut dire qu'en blindant Kimpembe, le club de la capitale se mettrait à l'abri d'une vente au rabais dans un an ou d'un départ libre dans deux saisons. Et surtout, compte tenu de l'importance des joueurs formés au club dans les listes pour la Ligue des champions, s'il n'est pas transféré, Presnel Kimpembe pourrait prolonger.

Le PSG discute déjà pour Marquinhos et Verratti

Et ce n'est pas le seul joueur dans cette situation. En effet, toujours d'après L'EQUIPE , Marquinhos est déjà en discussions pour prolonger son contrat qui s'achève également en 2024. Capitaine du PSG, le Brésilien est l'un des plus anciens joueurs de l'effectif parisien qu'il a rejoint en 2013. Et il n'a jamais caché sa volonté se s'inscrire sur le long terme à Paris. Cas de figure similaire pour Marco Verratti qui vient de fêter ses 10 ans au PSG et dont le bail court jusqu'en 2024. Là encore, les négociations ne devraient pas être trop difficiles.

Verratti veut rester au PSG