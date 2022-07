Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La grosse vente de l’été est toute trouvée pour Luis Campos

Publié le 19 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe semblerait être poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, y compris le conseiller football Luis Campos, déterminés à renflouer les caisses du club. Et cela tomberait bien puisque Chelsea aurait dégainé une offre de 47M€ pour Presnel Kimpembe.

Du centre de formation, à l’équipe première en passant par la sélection et un titre de champion du monde avec l’Equipe de France. Presnel Kimpembe doit tout au PSG où il a effectué l’intégralité de sa carrière. Cependant, à bientôt 27 ans, il se pourrait que ce soit le moment des adieux entre le Paris Saint-Germain et Kimpembe.

Kimpembe a jeté un flou sur son avenir à Paris

C’est du moins le doute que Presnel Kimpembe a laissé planer en conférence de presse au début du mois de juin. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C'est réciproque. Je vais avoir 27 ans en août, c'est un moment clé dans ma carrière. Mon prochain contrat sera donc très important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ».

Le PSG prêt à le vendre

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait aller voir ailleurs et le Paris Saint-Germain ne s’opposerait pas à une telle éventualité. Bien au contraire à en croire le journaliste Julien Laurens qui révélait la semaine dernière que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction seraient même ravis à l’idée de renflouer les caisses du club grâce à la vente de Kimpembe.

