Mercato - PSG : Campos a reçu une offre de 47M€ pour Kimpembe

Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG cet été. Son ex-entraîneur Thomas Tuchel militerait en coulisse pour témoigner de son arrivée à Chelsea. Si bien que les Blues auraient dégainé une offre à 47M€ alors que le PSG réclamerait 50M€.

Presnel Kimpembe est sans contestation possible la piste chaude de Thomas Tuchel. Avec Jules Koundé, l’entraîneur de Chelsea voudrait avoir la possibilité d’aligner le défenseur du PSG en charnière centrale avec entre autres Kalidou Koulibaly. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain ait déjà reçu une offre de Chelsea.

Chelsea fait une offre à 47M€

A en croire les informations divulguées par The Daily Mail , Chelsea serait passé à l’action en proposant une indemnité de transfert s’élevant à 47M€. Comme The Evening Standard l’a affirmé ce lundi, le PSG réclamerait pour sa part une offre de 50M€, une tendance confirmée par The Daily Mail.

« Nous avons besoin de défenseurs centraux »