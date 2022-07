Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva et N’Golo Kanté font irruption dans le feuilleton Kimpembe

Publié le 18 juillet 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Passé par le PSG de 2012 à 2020, Thiago Silva a eu l’opportunité de côtoyer Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain et même d’évoluer à ses côtés sous Thomas Tuchel lorsque l’entraîneur allemand plaçait Marquinhos en sentinelle devant la défense. Fort de cette entente, Silva militerait en interne pour que Kimpembe prenne la décision de rejoindre Chelsea.

Et si Presnel Kimpembe quittait le PSG, son club de coeur et de toujours, pour rejoindre son ancien coach Thomas Tuchel à Chelsea ? Ces derniers jours, il est question d’un vif intérêt des Blues et surtout de leur entraîneur pour le défenseur central du Paris Saint-Germain sous contrat jusqu’en juin 2024, pour un transfert qui devrait avoisiner les 50M€ selon The Evening Standard.

Kanté et Silva valident le transfert de Kimpembe

Toujours d’après les informations divulguées par The Evening Standard , Todd Boehly espérerait à la fois mettre la main sur Presnel Kimpembe et Jules Koundé. Et pour ce qui est du joueur du PSG, le co-propriétaire de Chelsea pourrait compter sur l’aval de Thiago Silva, son ancien coéquipier au PSG, et N’Golo Kanté, compatriote français et coéquipier en Equipe de France. Chelsea serait en effet confiant dans le dossier Kimpembe après des discussions positives avec Thiago Silva et N’Golo Kanté.

