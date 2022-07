Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour Longoria avec Amine Harit

Publié le 18 juillet 2022 à 12h10 par Quentin Guiton

Son prêt arrivé à expiration, Amine Harit est retourné à Schalke 04 cet été. L’OM et le joueur partageraient le même désire : continuer ensemble l’année prochaine. Mais Galatasaray a débarqué dans le dossier et a approché le club allemand. Sauf que l’offre du club turc viendrait d’être rejetée par Schalke 04. Une très bonne nouvelle pour l’OM…

Cet été, l’OM va être actif sur le mercato. Si le club olympien a déjà signé Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré en défense, les recrues offensives se font attendre. D’ailleurs, Pablo Longoria aimerait bien conserver Amine Harit qui a plutôt satisfait la direction de Marseille la saison passée. Le prêt du joueur arrivé à expiration, l’OM tenterait donc de convaincre son club Schalke 04 de le rallonger. Du côté du club marseillais et du joueur, il y a la même envie : continuer à travailler ensemble la saison prochaine. Si les deux partis sont donc d’accord sur ce point, il ne manquerait plus qu’à s’accorder avec Schalke 04.

Galatasaray a transmis une offre…

Mais le dernier mot reviendra donc à Schalke 04. D’ailleurs, le FC Porto et Galatasaray s’intéresseraient aussi au joueur. Et le club turc serait passé à la vitesse supérieure en offrant 5M€ aux Allemands et un salaire de 2M€ à Amine Harit. Fotomac révélait même qu’une rencontre entre les différents partis était prévue la semaine prochaine.

Schalke dit non