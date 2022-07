Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour le transfert d’Amine Harit

Publié le 17 juillet 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Amine Harit pourrait faire faux bond à l’OM et ce, bien qu’il ait fait part de sa volonté de poursuivre à Marseille il y a de cela quelques semaines. Son prêt étant arrivé à expiration, Harit aurait été l’objet d’une offre de la part de Galatasaray qui prévoirait de s’entretenir avec Schalke 04 la semaine prochaine pour mener à bien cette opération.

Prêté par Schalke 04 l’été dernier, Amine Harit a connu des hauts et des bas à l’OM en termes de temps de jeu. Néanmoins, le milieu de terrain offensif marocain a apporté satisfaction au staff technique et surtout à la direction de l’Olympique de Marseille. Si bien que le président Pablo Longoria travaillerait en coulisse afin de rallonger le séjour d’Harit, son prêt étant arrivé à expiration.

Longoria se bat pour garder Harit à l’OM

À Marseille, Pablo Longoria a déjà bouclé les venues de Samuel Gigot, d’Isaak Touré et de Chancel Mbemba. Néanmoins, renforcer le milieu de terrain de l’effectif resterait une priorité à ses yeux. Si bien que le président de l’OM se serait déjà mis d’accord avec Tiémoué Bakayoko pour un transfert et sur un contrat de quatre ans, bien que le coach Igor Tudor s’opposerait à cette opération selon Foot Mercato. Preuve que ce secteur de jeu est primordial aux yeux de Longoria, il travaillerait sur le dossier Amine Harit et discuterait avec le clan Harit pour mener à bien cette opération selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, et notamment au niveau du futur salaire du joueur.

Galatasaray 🇹🇷 a transmis une offre de 5 M€ à Schalke04 pour Amine Harit 🇲🇦 avec un salaire de 2M€. (Milliyet). Une rencontre est prévue la semaine prochaine entre les dirigeants des deux clubs (Fotomac)#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/8CB876bneK — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 17, 2022

Amine Harit veut rester à l’OM

De son côté, il semblerait que la volonté première d’Amine Harit soit de rester à l’OM comme il le faisait savoir en mai dernier au Dauphiné Libéré . « Je me sens bien ici. Après, dire que je me projette sur dix ans, je ne pourrais pas répondre parce que ça ne dépend pas que de moi. Je n'ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve un peu dégoûté. Dire que je n'ai pas envie de rester ici serait mentir, car c'est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés : il y aura des discussions ».

Mais Galatasaray passe à l’action auprès de Schalke pour son transfert