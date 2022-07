Foot - PSG

PSG : Quand le vestiaire du PSG s’enflamme pour la «légende» Verratti

Publié le 18 juillet 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Marco Verratti fait l’unanimité au PSG, que ce soit au niveau des supporters, des dirigeants, mais aussi des joueurs. Kylian Mbappé, Marquinhos, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont tous fait l’éloge de celui qui est surnommé Petit Hibou et qui a soufflé sa 10ème bougie en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Dans l’ombre d’un certain Zlatan Ibrahimovic qui était arrivé en même temps que lui, Marco Verratti signait au PSG il y a 10 ans jour pour jour, soit le 18 juillet 2012. Rapidement, celui qui est surnommé « Le Petit Hibou » s’est fait une place de choix dans le système de jeu du PSG et surtout dans le coeur des supporters. Indiscutable, Verratti n’a cessé de prolonger ses contrats et se trouve actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. Et dix ans après, Marco Verratti n’y croit toujours pas. « Dix ans à Paris, c'est spécial. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le football d'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare, mais je suis très heureux de franchir cette étape avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. J'ai eu la possibilité de gagner beaucoup de trophées, et j'espère en gagner encore plus à l'avenir. Je me sens comme à la maison, quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment ».

« Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux »

A Paris, Marco Verratti est aux anges et sait sa chance de vivre dans un tel environnement avec de tels coéquipiers. « Je me sens heureux et épanoui. Je me lève le matin et je suis heureux d'aller à l'entraînement, de voir mes coéquipiers... Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, nous sommes dans un grand club, avec des supporters incroyables et un stade mythique » . Et ses coéquipiers, qui soient de longue date ou plus récents, lui rendent parfaitement, en ne manquant pas de souligner à quel point Marco Verratti est une pièce-maîtresse.

Le « phénomène » Verratti, le « solidaire » Petit Hibou

A commencer par Marquinhos. Depuis 2013, celui qui est devenu capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva, évolue aux côtés de Marco Verratti. Pour le Brésilien qui s'est confié aux médias du PSG comme les autres, Marco Verratti est « un phénomène ». Mais pas seulement. « C’est un personnage à part. C’est un homme d’honneur et un grand ami, qui pense beaucoup plus aux autres qu’à lui-même ».



Même son de cloche pour Sergio Ramos, qui est certes seulement arrivé au PSG l’été dernier, mais qui sait à quel point l’Italien est un élément crucial du groupe parisien. « Marco Verratti, sur un terrain, est un joueur très solidaire, très généreux, qui court quand son coéquipier ne peut plus. Un joueur décisif, qui donne de l’équilibre au PSG, et à l’équipe d’Italie. C’est un joueur de niveau mondial ».

La « légende » Verratti selon Mbappé

Cadre du PSG, Kylian Mbappé va entamer sa sixième saison en tant que joueur du Paris Saint-Germain et a donc eu tout le loisir de pouvoir quotidiennement côtoyé Marco Verratti au PSG. D’après le champion du monde, l’Italien est « l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué et contre qui j’ai joué ». Pour Mbappé, Verratti est même, « le milieu de terrain total, ultime ». Pour finir, le numéro 7 du PSG s’est enflammé sur la chance d’avoir un joueur tel que Marco Verratti au club, où il est selon lui une légende. « On a beaucoup de chance de l’avoir avec nous depuis tout ce temps. Et on espère qu’il va continuer comme ça parce que c’est vraiment une légende du Paris Saint-Germain ».

Compatriote de Verratti, Donnarumma est sans mot