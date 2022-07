Foot - PSG

PSG : L'incroyable déclaration d'amour de Verratti au projet QSI

Publié le 18 juillet 2022 à 13h30 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 18 juillet 2022 à 13h35

Il y a dix ans jour pour jour, Marco Verratti signait au Paris Saint-Germain. Le début d’une histoire couronnée de succès pour celui qui est rapidement devenu l’un des chouchous du Parc des Princes. A l'occasion du dixième anniversaire de son arrivée, le milieu de terrain italien se livre sur son histoire au club de la capitale, tout en mettant les choses au clair sur son avenir.

Le 18 juillet 2012, un illustre inconnu du nom de Marco Verratti débarquait au PSG en provenance de Pescara, club de Serie B. Le début d’une longue et grande aventure pour ce milieu de terrain, qui s’impose rapidement en tant que titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien. Aujourd’hui, cela fait maintenant dix ans que l’international italien évolue dans le club de la capitale. A l’occasion de cet anniversaire, ce dernier s’est confié sur son histoire particulière avec Paris.

🗣️ « Quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment. » Découvrez l'interview de Marco Verratti, à l'occasion de ses 🔟 années passées au Paris Saint-Germain ❤️💙#10YearsWithMarco pic.twitter.com/HPaXQSpKMp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 18, 2022

« Je me sens comme à la maison »

« Dix ans à Paris, c'est spécial. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le football d'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare, mais je suis très heureux de franchir cette étape avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. J'ai eu la possibilité de gagner beaucoup de trophées, et j'espère en gagner encore plus à l'avenir. Je me sens comme à la maison, quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment », a déclaré Marco Verratti pour le site internet du PSG.

Verratti, la vie de rêve

Interrogé sur sa vie parisienne, le Petit Hibou avoue se sentir dans un cocon : « Je me sens heureux et épanoui. Je me lève le matin et je suis heureux d'aller à l'entraînement, de voir mes coéquipiers... Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, nous sommes dans un grand club, avec des supporters incroyables et un stade mythique. Nous avons beaucoup gagné, mais il y a encore tellement de choses à accomplir ici, je veux le faire pour les supporters et tout l'amour qu'ils ont pour nous » .

A Paris, Verratti a tout connu