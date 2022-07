Foot - PSG

PSG : Le clin d’oeil d’une star de Barcelone à Kylian Mbappé

Publié le 17 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une source d’inspirations de beaucoup de jeunes joueurs, mais pas seulement. Alors qu’il a tout juste signé en faveur du FC Barcelone, Raphinha a profité d’un montage pour faire un clin d’oeil à une photo connue de Mbappé qui remonte à son adolescence. Explications.

Kylian Mbappé a été considérablement courtisé par les plus grands clubs européens avant de prolonger son contrat au PSG le 21 mai dernier jusqu’en juin 2025 alors qu’il semblait se diriger vers un départ via son statut d’agent libre cet été. Hormis le Real Madrid qui était le grand favori, Liverpool par le biais de Jürgen Klopp s’est intéressé à sa situation comme le10sport.com vous le révélait en avril 2020. D’ailleurs, l’entraîneur de Liverpool s’est confié sur la situation de Mbappé ces derniers mois en conférence de presse en affirmant que tout le monde voudrait l’avoir dans son équipe.

Le Barça aurait également été sur les rangs pour Mbappé

Encore une fois, avant que Kylian Mbappé ne scelle son avenir en poursuivant son aventure au PSG, le FC Barcelone aurait pris des informations auprès de son entourage d’après L’Équipe , en vain. Finalement, le Barça s’est dirigé sur d’autres pistes telles que Robert Lewandowski ou encore Raphinha, deux noms qui ont été liés au PSG ces derniers mois.

😳🐢RAPHINHA IMITA A MBAPPÉ🇧🇷 OJO a la 'story' que colgó el nuevo jugador del BARÇA. 🧐¿Os suena? pic.twitter.com/DfB41fhT0q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2022

Raphinha copie Mbappé