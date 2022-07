Foot - PSG

PSG : Galtier confirme une grande décision pour Marquinhos

Publié le 16 juillet 2022 à 15h45 par Pierrick Levallet

La saison dernière, Marquinhos a assez souvent été la cible des critiques des supporters surtout après sa prestation ratée contre le Real Madrid lors du match retour de Ligue des champions. Certains ont d’ailleurs souhaiter voir le brassard de capitaine lui être retiré. Mais il en est hors de question pour Christophe Galtier, qui n’a pas hésité à défendre le défenseur brésilien.

La saison dernière n’a pas été de tout repos pour Marquinhos. Le Brésilien s’est souvent retrouvé accablé par les critiques, notamment après sa prestation contre le Real Madrid. Le défenseur de 28 ans a souvent vu son rôle être remis en question au sein du vestiaire parisien, lui qui a été nommé successeur de Thiago Silva suite au départ de ce dernier. Certains supporters ont souhaité voir le brassard de capitaine lui être retiré pour la saison prochaine. Mais pour Christophe Galtier, il en est hors de question. Le nouvel entraîneur du PSG n’a d’ailleurs pas manqué de défendre Marquinhos.

Galtier nomme Marquinhos capitaine de son équipe...

« Qui sera mon capitaine ? Marquinhos. Il y aura des vice-capitaines. Ils ne le savent pas encore. Est-ce que sa performance face au Real Madrid m’a fait hésiter ? Non, parce que je le vois jouer chaque année. Ce qui s’est passé à Madrid, en Ligue des champions, c’est irrationnel » a d’abord confié Christophe Galtier dans son entretien accordé à L’Equipe .

... et le défend après sa prestation ratée contre le Real Madrid