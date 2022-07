Foot - PSG

PSG : Galtier répond à ses détracteurs

Publié le 16 juillet 2022 à 14h45 par La rédaction

Fraichement nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier reçoit ses premières critiques. Le technicien français avait des détracteurs concernant son manque d'expérience en Ligue des champions. Le choix du PSG a donc fait parler. Mais l'ancien coache du LOSC et de l'ASSE met les choses au clair.

Christophe Galtier sait faire parler de lui. Le nouveau coach du PSG est sans langue de bois, et ce, depuis des années. Alors forcément, cela ne plaît pas à tout le monde. Notamment aux supporters parisiens qui étaient très remontés suite à l'avis émis par Galtier sur l'ambiance dans l'enceinte parisienne. De plus, il fait face à d'autres critiques.

Le cas de sa légitimité

Le nom de Christophe Galtier n'est pas le plus clinquant pour les fans du PSG habitués aux grands noms depuis une dizaine d'années. Une exigence que comprend Galtier. « Je comprends qu'il y ait ce débat sur ma légitimité, d'autant plus qu'en Ligue des champions avec Lille, on a fait un mauvais parcours (1 point en phase de groupes en 2019-2020). Mais ces six matches me serviront. Après, je ne suis pas le porte-drapeau des entraîneurs français. À moi de montrer que je suis capable d'être à la tête d'une armée de très, très grands joueurs. Si je ne m'étais pas senti capable d'assumer cette pression, je serais ailleurs », se défend Galtier.

Galtier a déjà prouvé

Il est vrai que l'ancien coach niçois n'a aucune référence en Ligue des champions pour l'instant. Mais sur la scène nationale, ses équipes étaient les rares a titiller le PSG. Rappelons tout de même qu'il a mené Lille au titre lors de la saison 2020-2021 avec une énorme différence d'effectif par rapport au PSG.