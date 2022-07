Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier envoie un message clair à Kylian Mbappé

Publié le 16 juillet 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG il y a une dizaine de jours, Christophe Galtier a pu faire connaissance avec son nouvel effectif, à commencer par Kylian Mbappé qu'il est ravi d'avoir sous ses ordres. Néanmoins, le technicien français refuse de donner toutes les responsabilités à son numéro 7, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025.

Après de longues semaines de tractations, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. L'attaquant français s'apprête donc à débuter une sixième saison sous les couleurs parisiennes et ce sera dans un tout nouvel environnement. Et pour cause, les changements ont été nombreux au sein de l'organigramme du PSG où Luis Campos a remplacé Leonardo tandis que Christophe Galtier a pris la place de Mauricio Pochettino sur le banc. Le nouvel entraîneur parisien est d'ailleurs ravi de pouvoir s'appuyer sur Kylian Mbappé.

Mbappé n'aura pas toutes les responsabilités

Il y a quelques jours, lors de sa présentation officielle, Christophe Galtier se prononçait d'ailleurs sur la situation de Kylian Mbappé. « En tant qu'entraîneur français j'étais heureux que Kylian reste au PSG. C'est bien pour le PSG, notre championnat. Je n'ai pas échangé avec lui, comme avec aucun des joueurs. Je sais ce qu'il attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il est un joueur du PSG. Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif », assurait-il devant les médias. Une sortie qui a pu surprendre compte tenu de l'importance prise par l'ancien Monégasque au PSG.

«On ne va pas lui faire porter toute la responsabilité»

Par conséquent, dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Galtier a été invité à revenir sur ses propos au sujet de Kylian Mbappé. « C'est mon point de vue. On ne va pas lui faire porter toute la responsabilité. C'est un garçon de 23 ans, qui a une certaine maîtrise des événements. Il sait ce que les gens vont attendre de lui, mais il y a aussi d'autres joueurs autour. Je ne cherche pas à lui enlever une certaine pression. Kylian sait ce qu'il veut, sait où il veut aller, ce qu'il veut faire de sa carrière, donc automatiquement, cette pression, il l'a. S'il assume ce leadership ? Bien sûr qu'il l'assume mais il ne peut y avoir qu'un leader », assure le nouvel entraîneur du PSG avant d'évoquer l'utilisation de son attaquant.

Le plan de Galtier avec Mbappé