Foot - PSG

PSG : Galtier sort du silence face à sa première polémique

Publié le 16 juillet 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Lors de sa présentation suite à son arrivée au PSG, Christophe Galtier s’est rapidement attiré la colère des supporters parisiens. L’entraîneur de 55 ans avait tenu des propos assez ambiguë concernant l’ambiance au Parc des Princes, ce qui n’avait pas du tout plu à certains fans du PSG. Christophe Galtier a donc tenu à revenir sur ses déclarations à travers un mea culpa.

Il n’aura pas fallu longtemps à Christophe Galtier pour s’attirer les critiques des supporters de son nouveau club. Arrivé sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, l’ancien technicien du LOSC et de l’OGC Nice avait tenu des propos qui ont rapidement créé la polémique au sujet de l’ambiance au Parc des Princes lors de sa présentation. « Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c’est sûrement un des stades qui marque le plus, avec sa beauté et son nom : le Parc des Princes » avait-il déclaré. Après quelques jours où il a été criblé par les critiques, Christophe Galtier est revenu sur ses propos et a fait son mea culpa.

«Il me tarde de voir l’ambiance du Parc lors des grandes soirées»

« Je les comprends (les supporters, ndlr). Je me suis mal exprimé. Il n’y a pas de grands clubs sans grands supporters. C’est une condition indispensable pour gagner. Il me tarde de voir l’ambiance du Parc lors des grandes soirées » a confié le nouvel entraîneur du PSG dans un entretien accordé à L’Equipe .

«Le Parc est une caisse de résonance où l’on ne peut plus s’entendre»