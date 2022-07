Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti vend la mèche pour son avenir

Publié le 18 juillet 2022 à 12h45 par Baptiste Lefilliatre

Cela fait aujourd’hui dix ans que Marco Verratti a rejoint le Paris Saint-Germain. Une longévité suffisamment rare pour être soulignée, et qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain n’a qu’une idée en tête : continuer son aventure à Paris.

Il y a dix ans jour pour jour, le 18 juillet 2012, un jeune joueur du nom de Marco Verratti, tout droit venu de Pescara en deuxième division italienne, signait au Paris Saint-Germain. Le début d’une longue et belle histoire pour le milieu de terrain, qui a connu de nombreux succès au sein du club de la capitale, avec huit titres en Ligue 1, trois sacres en Coupe de France et six en Coupe de la Ligue.

Verratti se lâche sur son avenir

Le milieu de terrain a donc passé dix saisons dans les rangs parisiens. Une longévité comme on en voit de moins en moins dans le football aujourd’hui. A 29 ans, l’international italien n’envisage toutefois pas de rejoindre un nouveau club.

« Je me sens comme à la maison »