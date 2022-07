Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bientôt le feu vert pour le prochain transfert de Luis Campos ?

Publié le 18 juillet 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 18 juillet 2022 à 10h02

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui cherche du sang neuf en défense centrale, Milan Skriniar fait l’objet de négociations intensives en coulisses. Et pour le défenseur brésilien Bremer de la part de l’Inter semble confirmer la tendance d’un départ de Skriniar vers Paris.

Après Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€), qui sera le troisième renfort du PSG en cette période de mercato estival ? Luis Campos, qui cherche également à dégraisser avec une longue liste d’éléments indésirables qui sont poussés vers la sortie (Icardi, Draxler, Kurzawa, Diallo, Herrera, Gueye, Danilo Pereira, Kehrer…), enchaine les dossiers à différents : Renato Sanches (LOSC), Khephren Thuram (OGC Nice) et Seko Fofana (RC Lens) sont courtisés pour le milieu de terrain, mais le PSG vise également un gros coup en défense.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar

En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, Milan Skriniar (27 ans) est annoncé comme l’une des pistes les plus chaudes de Luis Campos pour le recrutement du PSG, et le défenseur central slovaque de l’Inter Milan semble lui aussi très attiré par la perspective d’une arrivée au Parc des Princes. Comme l’a rappelé la presse italienne, les négociations entre les deux clubs butent depuis un certain temps sur le montant du transfert puisque l’Inter refuse de céder Skriniar pour moins de 70M€, alors que le PSG n’est pas encore allé au-delà de 60M€. Mais un nouvel élément pourrait faire évoluer ce feuilleton…

Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ bientôt bouclé par Luis Campos ? https://t.co/0HpDMZDqF2 pic.twitter.com/0Tj81KxZgH — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 18, 2022

Le dossier Skriniar débloqué par… Bremer ?

En effet, TMW annonce que l’Inter Milan en pince toujours autant pour Bremer (25 ans), défenseur central brésilien du Torino et qui avait justement été annoncé dans le viseur du PSG en fin de saison. Mais ce dossier avait été amorcé par Leonardo, encore directeur sportif du club de la capitale à l’époque, et qui a depuis laissé place à Luis Campos. Bremer pourrait donc, en cas de transfert à l’Inter Milan, faciliter la tâche du PSG dans les discussions au sujet de Skriniar, mais encore faut-il que le club nerazzurro rafle la mise.

La Juventus peut tout plomber