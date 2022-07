Foot - Mercato - PSG

Transfert - PSG : Luis Campos devra lâcher 70M€ pour son prochain coup du mercato

Publié le 18 juillet 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 18 juillet 2022 à 8h19

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires du PSG en cette période de mercato estival, Milan Skriniar ne sera pas pour autant cédé facilement pas l’Inter Milan. Et le club italien, qui devrait s’entretenir rapidement avec Luis Campos, réclame toujours 70M€ pour envisager un transfert de son joueur.

Après avoir acté les arrivées de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat de 35M€), le PSG va poursuivre son mercato estival avec différents objectifs. Le premier sera bien évidemment de dégraisser, avec de nombreux éléments indésirables poussés vers la sortie pour Luis Campos (Icardi, Kurzawa, Draxler, Gueye, Herrera, Danilo Pereira, Diallo, Kehrer). Mais le conseiller sportif du PSG cible également d’autres renforts.

Le PSG continue de proposer 60M€ pour Skriniar

Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) est annoncé depuis plusieurs semaines comme étant l’une des pistes prioritaires du PSG sur le marché des transferts, mais ce dossier peine à avancer de manière concrète dans les négociations, puisque le PSG n’est pas allé au-delà d’une proposition de 60M€…

Mercato - PSG : C'est toujours plus tendu autour du transfert de Skriniar https://t.co/hH1zTnXQPK pic.twitter.com/iR29Zyngid — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

L’Inter en réclame minimum 70M€