Mercato - PSG : Et si Neymar avait vendu la mèche pour son transfert ?

Publié le 18 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, Neymar pourrait-il faire ses valises et quitter le PSG ? Une telle éventualité ne serait pas perçue comme étant une option prioritaire du côté de Neymar qui a, d’ailleurs, ouvertement fait part de sa joie d’être avec le groupe parisien au Japon pour la tournée de pré-saison.

Et si Neymar finissait par plier bagage ? Pour Oh My Goal , Neymar a révélé ces dernières semaines n’avoir eu vent d’aucune volonté du comité de direction du PSG de se séparer de ses services. Pour autant, d’après Le Parisien et différents médias rebondissant sur la déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi souhaitant mettre fin à l’ère du bling bling et des paillettes, la nouvelle section sportive du PSG emmenée par Luis Campos voudrait tourner la page Neymar.

Annoncé sur le départ, Neymar ne veut pas partir

Néanmoins, comme Fabrizio Romano et UOL Esporte l’ont révélé ces derniers jours, un départ du PSG ne serait clairement pas dans les plans de Neymar. La volonté première du Brésilien serait de rester au PSG afin d’y remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club parisien. D’ailleurs, comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021, au moment de sa signature de contrat jusqu’en juin 2025, une clause automatique a été activée dès le 1er juillet 2022 pour que la période soit rallongée jusqu’en juin 2027.

