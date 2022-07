Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à récupérer Neymar ? La réponse

Publié le 17 juillet 2022 à 18h15 par Quentin Guiton

Plus vraiment intouchable au PSG, Neymar a vu son nom apparaitre dans des rumeurs l’envoyant à Chelsea. Mais Thomas Tuchel ne serait pas très chaud pour une arrivée de son ancien joueur du côté de Londres. Et les dernières informations confirment la tendance, Neymar ne devrait pas débarquer en Angleterre…

En 2017, Neymar était arrivé comme une superstar au PSG ! Aujourd’hui, la situation du Brésilien a clairement changé. Ses blessures à répétition ainsi que son comportement commenceraient à lasser le club de la capitale. Désormais plus intouchable, Neymar a même vu son nom être lié à Chelsea.

Chelsea pas vraiment intéressé

Mais Thomas Tuchel, son ancien coach, ne serait pas vraiment emballé à l’idée de récupérer Neymar à Chelsea. Et si ce n’était pas encore une décision définitive, Ben Jacobs est venu appuyer cette tendance ce dimanche. En effet, le journaliste de CBS Sports Golazo a révélé que Neymar n’était pas activement poursuivi par Chelsea en ce moment.

Neymar bien parti pour rester

De toute façon, Neymar n’aurait aucune envie de partir du PSG cet été. Le joueur se dit « ravi » d’être à Paris et serait bien décidé à marquer l’histoire du club en soulevant la Ligue des champions. D’ailleurs, son nouveau coach Christophe Galtier ne veut pas le voir partir non plus. La suite de la carrière de Neymar semblerait donc bien s’écrire du côté du PSG, au moins pour la saison prochaine.