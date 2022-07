Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, Skriniar, Kimpembe… Toutes les infos mercato du 18 juillet

Publié le 18 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo finalement vers... l'Atlético ?

Selon les révélations du quotidien AS ce lundi, Cristiano Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone de le transférer à l’Atlético de Madrid ! Un accord verbal entre les deux hommes aurait même été trouvé, et l'ancien attaquant emblématique du Real Madrid donc débarquer chez l'ennemi historique du club merengue.



OM : Longoria veut trois recrues avant dimanche...

À en croire les informations divulguées dans les colonnes de La Provence , Pablo Longoria veut mettre du rythme pour la suite du mercato estival à l'OM. Après avoir recruté trois nouveaux défenseurs (Gigot, Touré et Mbemba), le président olympien compte d'ailleurs boucler deux à trois autres transferts d'ici dimanche.



... Et a trouvé le remplaçant de Mandanda pour l'OM

RMC Sport confirme ce lundi le vif intérêt de l'OM pour Ruben Blanco (26 ans), le gardien espagnol du Celta Vigo, qui semble donc être l'heureux élu pour venir concurrencer Pau Lopez cette saison et ainsi succéder à Steve Mandanda qui est parti au Stade Rennais. Toutefois, le Celta n'envisage pas de lâcher Blanco tant que son successeur n'a pas été trouvé sur le marché.



PSG : Thiago Silva et N’Golo Kanté veulent convaincre Kimpembe

Selon The Evening Standard , Chelsea espère toujours mettre la main sur Presnel Kimpembe, et pour atteindre cet objectif, les Blues peuvent compter sur l’aval de Thiago Silva, son ancien coéquipier au PSG, et N’Golo Kanté, compatriote français et coéquipier en Equipe de France. Chelsea serait en effet confiant dans le dossier Kimpembe après des discussions positives avec Thiago Silva et N’Golo Kanté.



PSG : L'Inter ne lâche rien pour Skriniar