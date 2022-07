Mercato - PSG : Luis Campos rêve d’un coup XXL avec ce Champion du monde

Foot - Mercato - PSG

Désireux de se montrer actif sur le marché des transferts, Luis Campos veut notamment remodeler la défense du PSG. Alors que Presnel Kimpembe pourrait partir, Milan Skirniar apparaît comme la priorité du dirigeant parisien, également attentif à la situation de Jules Koundé. Cependant, un autre international français ferait de l’oeil à Campos.

La défense est l’un des grands chantiers de Luis Campos dans ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le conseiller football du PSG tente de parvenir à un accord avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, mais les discussions trainent en longueur entre les deux parties. Ainsi, Luis Campos pourrait se rabattre sur Jules Koundé selon les récentes informations du Parisien , alors que l’avenir de Presnel Kimpembe est de son côté incertain. Mais le club de la capitale pourrait se tourner vers un autre international français.

Il y a quelques jours, le quotidien AS a en effet révélé que le PSG s’était renseigné sur la situation de Lucas Hernandez. L’international français est engagé jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich et susciterait ainsi les convoitises de Luis Campos, une piste validée par Christophe Galtier. Ce lundi, Bild confirme l’intérêt du PSG, mais Lucas Hernandez semble néanmoins très loin du Parc des Princes.

About the rumours of a interest of @PSG_inside in @LucasHernandez: TRUE✅ Bayern didn't get an offer yet. However, Hernandez is considered unsaleable @BILD_Sport