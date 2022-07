Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Une offre de 55M€ tombe pour le transfert de Koundé

Publié le 18 juillet 2022 à 19h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son arrière-garde, le PSG souhaite boucler l'arrivée de Milan Skriniar en provenance de l'Inter Milan. En cas d'échec de cette piste, Le Parisien indiquait il y a quelques jours que Jules Koundé pourrait être une alternative au Slovaque, mais la concurrence est grande dans ce dossier. Chelsea serait passé à l'action, tandis qu'une offensive du Barça est attendue.

Et si Jules Koundé rejoignait le PSG durant le mercato ? Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Séville, l'international français aimerait relever un nouveau défi dans un club plus huppé. Le PSG suivrait de près sa situation en cas d'échec dans le dossier Skriniar.

Une offre à 55M€ lance les enchères

Mais la concurrence est grande, et les enchères pour Jules Koundé auraient débuté. Le média espagnol Relevo annonce que les négociations auraient officiellement débuté entre Chelsea et le FC Séville pour l'ancien Bordelais. Relevo indique que l'offre de Chelsea serait de 55M€ bonus compris, mais que les dirigeants sévillans la jugent insuffisante. Le FC Séville pourrait très bien jouer la montre et attendre des mouvements du PSG mais surtout du Barça pour faire monter les enchères.

Un mouvement du Barça attendu ?