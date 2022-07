Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour le départ de Wijnaldum ?

Publié le 18 juillet 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé l’été dernier au PSG, Georginio Wijnaldum n’a absolument pas convaincu à Paris. L’international néerlandais ne s’est jamais imposé et un départ semble déjà à l’étude en interne. Ses agents l’auraient proposé en Italie, notamment au Milan AC qui pourrait être intéressé. Cependant, son gros salaire poserait problème et le club lombard attendrait un geste du PSG…

L’été dernier, le PSG a passé son mercato à réaliser des gros coups à 0€. Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos, mais aussi Georginio Wijnaldum. Sur le papier, l’international néerlandais avait tout de la bonne pioche pour le club de la capitale. Une aventure plus que convaincante avec Liverpool mais surtout de l’expérience en Ligue des Champions, une compétition qu’il a remportée en 2019. Finalement, Wijnaldum n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de ce PSG.

Un départ du PSG en tête

Jusqu’à remettre en question son avenir après seulement une saison passée au PSG… A 31 ans, Georginio Wijnaldum a encore de belles années devant lui et il pourrait les passer ailleurs qu’à Paris. En fin de saison, l’un de ses proches s’était confié sur l’avenir de l’ancien joueur de Liverpool pour Goal : « Tout est ouvert, mais il n’y a strictement aucune décision qui a été prise. La prochaine étape sera de savoir qui est l’entraîneur ». La porte était donc clairement ouverte pour un départ.

Wijnaldum a été proposé en Italie

En interne, on a clairement fait comprendre à Georginio Wijnaldum que son avenir ne s’écrivait pas à Paris. L’international batave est poussé vers la sortie et ses agents sont déjà passés à l’action pour lui trouver un nouveau club puisqu’ils l’ont proposé à plusieurs équipes, notamment en Italie. L’AS Roma et le Milan AC auraient été sollicités par le clan Wijnaldum. Après une saison plus que difficile au PSG, ce sont deux options de choix pour Georginio Wijnaldum, encore faut-il que les deux clubs soient en mesure de se l’offrir…

Non solo la #Roma su #Wijnaldum: offerto anche al #Milan, la risposta di #Maldini https://t.co/zwlXQGRHKL — calciomercato.com (@cmdotcom) July 18, 2022

Le Milan AC ne pourra pas payer son salaire