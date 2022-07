Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse condition fixée pour le départ de cet indésirable

Publié le 18 juillet 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG cherche à dégraisser son effectif. Et la liste des partants est très longue chez les champions de France. On y retrouve notamment le nom de Georginio Wijnaldum, poussé vers la sortie après seulement un an à Paris. Reste à trouver preneur. Le Néerlandais aurait alors quelques pistes du côté de l’Italie, mais le PSG devra y mettre du sien pour se séparer de Wijnaldum. Explications.

Arrivé libre de Liverpool l’été dernier, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à convaincre au PSG. Les déceptions se sont enchainées pour le Néerlandais, qui est aujourd’hui un véritable flop. Et après seulement un an, l’histoire pourrait déjà se terminer. En effet, cet été, le PSG ne dira pas non pour se séparer de Wijnaldum, qui pourrait s’envoler pour l’Italie.

Mercato - PSG : Une opération à 20M€ est dévoilée pour Wijnaldum https://t.co/mUyHSY4JVr pic.twitter.com/d7i0rnkkpz — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

Direction la Serie A ?

C’est donc de l’autre côté des Alpes que l’avenir de Georginio Wijnaldum pourrait s’écrire. En Italie, le joueur du PSG aurait quelques pistes pour son avenir. Son nom a notamment été associé au Milan AC et à l’AS Rome dernièrement. Ce lundi, le Corriere dello Sport a d’ailleurs confirmé que Wijnaldum avait été proposé au dernier champion d’Italie.

Le PSG doit faire un effort

Toutefois, il faut que quelques conditions soient réunies pour voir Georginio Wijnaldum filer au Milan AC. Et la balle serait dans le camp du PSG pour cela. Selon les informations du média transalpin, l’opération ne se règlera uniquement que sous la forme d’un prêt et le PSG devra prendre une grande partie du salaire de Wijnaldum en charge. A suivre…