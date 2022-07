Foot - Mercato

Mercato : Avec Mbappé, Ekitike entre dans un cercle fermé au PSG

Publié le 18 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Samedi, le PSG a officialisé l’arrivée tant attendue d’Hugo Ekitike qui avait été aperçu à la Factory quelques heures auparavant. C’est désormais officiel, Ekitike est un joueur du PSG, mais est arrivé en prêt avec option d’achat obligatoire comme Kylian Mbappé ou Serge Aurier avant lui. Et comme ces deux joueurs, Hugo Ekitike est arrivé dans des conditions spéciales au PSG, à savoir en venant d’un autre club français, alors que le PSG a l’habitude d’utiliser d’autres méthodes sur le marché des transferts.

Blaise Matuidi

En juillet 2011, alors que le PSG était passé sous pavillon qatari quelques semaines auparavant, Blaise Matuidi lançait véritablement le premier mercato estival de l’ère QSI. Et autre point marquant de son arrivée, un point qui ne s’est répété qu’à sept reprises depuis, Matuidi a débarqué en provenance d’un club français : l’ASSE. Kevin Gameiro et Nicolas Douchez sont eux aussi arrivés à l’été 2011, mais leurs dossiers avaient été bouclés avant la véritable arrivée de QSI. Matuidi est devenu un élément incontournable de l’équipe parisienne jusqu’à son départ en 2017 pour la Juventus et ce, quel que soit l’entraîneur en place.

Milan Bisevac

En parallèle du transfert de Blaise Matuidi, Milan Bisevac est lui aussi arrivé d’un club français et plus précisément de Valenciennes. Néanmoins, l’idylle a été de courte durée pour le défenseur central serbe qui n’a effectué qu’une seule pige au PSG avant de filer à l’OL et d’être remplacé par un certain Thiago Silva à l’été 2012.

Lucas Digne

Formé au LOSC où il a fait toutes ses classes bien qu’il soit originaire de région parisienne, Lucas Digne a effectué ses premiers pas en tant que joueur professionnel au sein du club lillois avant… de rejoindre le club de sa région natale : le PSG. C’était en 2013 et Digne, qui n’a plus joué dans un autre club de Ligue 1 depuis son départ, a été le troisième joueur recruté par le PSG après un accord trouvé avec un autre club de Ligue 1 pour un transfert.

Serge Aurier

Comme Lucas Digne, Serge Aurier a peaufiné sa formation dans le nord de la France et plus précisément au RC Lens aux côtés d’un certain Raphaël Varane. Par la suite, Aurier a rebondi au Toulouse FC avant de jouer l’Europe avec le PSG pendant quatre ans, la première année en tant que simple joueur prêté et les trois autres en tant que défenseur du PSG. Aurier a un point commun avec Kylian Mbappé et Hugo Ekitike pour avoir déposé ses valises au PSG en tant qu’élément prêté dans un premier temps.

Layvin Kurzawa

À l’été 2015, après être parvenu à faire ses preuves à l’AS Monaco, Layvin Kurzawa quittait la Principauté pour rejoindre la capitale en signant au PSG, club qu’il n’a jamais quitté depuis. Même lorsqu’il semblait être sur le point de plier bagage via son statut d’agent libre en 2020, Kurzawa a prolongé jusqu’en juin 2024 bien qu’il ne joue plus avec l’équipe première du PSG à présent…

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Kylian Mbappé

Pour finir, Kylian Mbappé était le dernier joueur à avoir été recruté dans un club de Ligue 1 avant qu’Hugo Ekitike ne reprenne le flambeau depuis ce samedi 16 juillet et son arrivée du Stade de Reims. En effet, à l’été 2017, le PSG parvenait à prendre Liverpool, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid dans la course à la signature de Kylian Mbappé en l’attirant en prêt d’une saison avec option obligatoire de 180M€. Le samedi 21 mai 2022, alors qu’un départ libre de tout contrat semblait se dessiner, Mbappé a prolongé son bail de trois ans au PSG.