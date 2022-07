Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà comment Galtier a bouclé son dernier coup du mercato

Publié le 18 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, le PSG a officialisé samedi soir l’arrivée d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Et malgré une lourde concurrence à l’étranger avec un vif intérêt de Newcastle, Christophe Galtier et Luis Campos ont réussi à faire jouer l’amour d’Ekitike pour le PSG dans ce dossier.

Après Vitinha (22 ans, 40M€), le PSG tient enfin sa deuxième recrue de l’été ! Samedi soir, le club de la capitale a officialisé via un communiqué l’arrivée d’Hugo Ekitike (20 ans), qui débarque finalement sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Stade de Reims. Une formule qui n’est pas sans rappeler celle utilisé pour attirer Kylian Mbappé en 2017, et qui va permettre au PSG de pouvoir régler une majeure partie du transfert d’Ekitike plus tard.

Le PSG avait de la concurrence sur le mercato pour Ekitike

Le PSG remporte donc une belle victoire sur le mercato avec l’arrivée d’Hugo Ekitike, qui semble être passé tout proche de Newcastle. Mais son amour pour le club de la capitale a fini par faire la différence comme l’a confié l’international espoirs français sur le site officiel du PSG : « C'est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser », confie la nouvelle recrue du PSG.

Paris, un choix censé pour Ekitike

L’ancien buteur du Stade de Reims estime que le PSG réunit toutes les conditions pour l’aider à franchir un cap dans sa jeune carrière : « Tous les ingrédients sont réunis, donc c'est un choix logique pour moi d'être ici. Enfin, j'ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d'être ici ! », indique Ekitike.

Quelle suite de mercato pour Galtier ?

Christophe Galtier et Luis Campos en pinçaient pour Hugo Ekitike, ils ont donc fini par rafler la mise. Mais le mercato va se poursuivre au sein du PSG, et en plus de ses objectifs de ventes et de la liste des indésirables qui a été dressée ces derniers jours (Icardi, Ander Herrera, Paredes, Gueye, Kurzawa, Draxler, Diallo, Kehrer…), le club francilien va devoir accélérer sur ses autres dossiers chauds du mercato, à savoir Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC), Khephren Thuram (OGC Nice) et Gianluca Scamacca (Sassuolo).