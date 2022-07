Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retournement de situation pour cet international français ?

Publié le 17 juillet 2022 à 17h10 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son secteur défensif, le Paris Saint-Germain étudie de nombreux profils. Jules Koundé serait notamment ciblé. Après 3 saisons au FC Séville, l’international français devrait faire ses valises lors du mercato estival, et figure sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Cependant, ce serait finalement Chelsea qui pourrait rafler la mise.

Si Marquinhos et Sergio Ramos devraient bien, sauf énorme retournement de situation, faire partie de l’effectif de Christophe Galtier la saison prochaine, on ne peut pas en dire autant des autres défenseurs centraux du PSG. En effet, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo pourraient faire leurs valises au cours des prochaines semaines, et d’autres éléments pourraient prendre leur place. Le Paris Saint-Germain s’intéresserait notamment à Jules Koundé.

Transferts - PSG : C’est confirmé, Campos va toucher un joli chèque pour son mercato https://t.co/BiIJN0lzHh pic.twitter.com/aO9oQXCoHe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

Le PSG pense à Koundé

Si Milan Skriniar est la grande priorité du Paris Saint-Germain pour son secteur défensif, d’autres pistes sont étudiées. Jules Koundé en ferait partie. Après trois saisons convaincantes au FC Séville, le joueur de 23 ans est dans le viseur du club de la capitale, qui devra cependant faire face à une forte concurrence, puisque le FC Barcelone et Chelsea s’intéressent également à lui. Les Blues auraient même une longueur d’avance dans ce dossier.

Koundé va signer à Chelsea