Transferts - PSG : Di Maria peut détruire le mercato de Paredes

Publié le 18 juillet 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain et amis dans la vie de tous les jours, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont vu leurs routes se séparer. Le premier est en effet parti à la Juventus, mais le second pourrait bien le rejoindre, puisque Massimiliano Allegri semble apprécier son profil. Ou plutôt, semblait l’apprécier...

Il faut partie du voyage au Japon, mais cela ne veut pas dire qu’il restera au PSG. Régulièrement annoncé sur le départ, Leandro Paredes semble toujours poussé vers la sortie. Un retour en Serie A a ainsi été évoqué pour lui, mais après l’AS Roma ou encore le Napoli et l’AC Milan, c’est la Juventus qui pourrait lui tourner le dos.

Paredes, plus une priorité pour la Juve

D’après les informations de Calciomercato.com , le milieu de terrain argentin ne serait plus vraiment une priorité pour les Bianconeri , qui semblent surtout à la recherche de défenseurs avec le départ imminent de Matthijs de Ligt. Pourtant, Massimiliano Allegri semblait être l’un de ses grands fans et plusieurs sources en Italie ont souligné ces dernières semaines son forcing pour aller chercher Paredes au PSG.

Retour en 8 pour Angel Di Maria

Ce revirement serait directement lié à Angel Di Maria, qui a rejoint la Juventus à la fin de son contrat avec le PSG. A Turin, Massimiliano Allegri souhaiterait replacer l’Argentin dans un poste de relayeur qu’il a déjà occupé au Real Madrid par le passé. Avec Manuel Locatelli en regista et l’arrivée de Paul Pogba, la place est grandement réduite au milieu.