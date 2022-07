Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Entre Presnel Kimpembe et le PSG, la fin est proche

Publié le 18 juillet 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe et le PSG, l’idylle pourrait prendre fin dans les prochains jours. A en croire la presse britannique, le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre un terme à sa collaboration avec le titi parisien alors que Chelsea aurait formulé une offre formelle de 47M€ pour le transfert de Kimpembe. Chez les Blues, le défenseur du PSG est très attendu.

Presnel Kimpembe, sous contrat jusqu’en juin 2024, pourrait ne pas passer l’été au PSG. Alors qu’il n’y avait pas encore de nouvelle direction au Paris Saint-Germain, Luis Campos ayant pris ses fonctions de conseiller football le 10 juin dernier, accompagné d’Antero Henrique, Presnel Kimpembe confiait le 5 juin dernier ne pas savoir ce dont son avenir sera fait au PSG. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C'est réciproque. Je vais avoir 27 ans en août, c'est un moment clé dans ma carrière. Mon prochain contrat sera donc très important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ».

Le PSG prêt à se séparer de Skriniar

A présent, après que quelques semaines soient passées, il semblerait qu’un transfert de Presnel Kimpembe soit d’actualité au Paris Saint-Germain. D’après le journaliste d ’ESPN Julien Laurens, le PSG serait même ravi à l’idée de renflouer ses caisses grâce à la vente du titi parisien alors que Milan Skriniar serait attendu avec impatience par le conseiller football du Paris Saint-Germain, à savoir Luis Campos. Et ldeux destinations se préciseraient pour le champion du monde tricolore et défenseur du PSG.

Chelsea dégaine une offre à 47M€ pour Kimpembe

Selon divers médias anglais dont The Daily Mail et The Athletic , Chelsea et la Juventus se disputeraient les services de Presnel Kimpembe. Si bien que le PSG aurait déjà fixé son prix concernant le montant d’un éventuel transfert : 50M€. D’après The Daily Mail , Chelsea serait passé à l’action ces dernières heures en déboursant la coquette somme de 47M€ pour le transfert de Kimpembe.

