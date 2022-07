Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, nouvelle rumeur XXL pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 18 juillet 2022 à 9h00 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United cet été. Le Portugais a été annoncé dans plusieurs gros clubs européens comme le PSG, le Bayern ou encore Chelsea. Problème, Ronaldo se fait recaler de toutes parts. Et si finalement, le quintuple Ballon d’Or posait ses valises chez son ennemi de toujours : l’Atlético de Madrid…

Manchester United ne jouera même pas la Ligue des champions l’année prochaine, ce que ne pourrait accepter Cristiano Ronaldo. Le Portugais a encore envie de gagner des titres majeurs, ce qui n’est plus le cas à Manchester selon lui. Désireux de quitter les Red Devils la saison prochaine, Cristiano Ronaldo a donc été lié à plusieurs clubs cet été : Naples, l’AS Rome, le Bayern, Chelsea et même le PSG.

Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence pour son transfert https://t.co/udhicchoQI pic.twitter.com/QxqhovEeDI — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Rien entre le PSG et CR7

Mais un problème demeure et non des moindres. Personne ne serait intéressé par une arrivée de Cristiano Ronaldo ! En tout cas en ce qui concerne le PSG, Chelsea et le Bayern, qui étaient les destinations privilégiées du Lusitanien en cas de départ. Comme l’avait révélé Le 10 Sport , le PSG n'a jamais été intéressé par un transfert de Ronaldo durant ce mercato, et à l’inverse, le clan du Portugais n'a jamais sondé le club de la capitale non plus ! Du côté de Chelsea, Thomas Tuchel avait vite mis les choses au clair en assurant que la priorité était de renforcer la défense des Blues et pas du tout de faire venir la star portugaise. Enfin au Bayern, la porte a aussi vite été fermée : « J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière. Mais encore une fois : c'était et ce n'est pas un sujet pour nous » , déclarait Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois. Même le président du Bayern Oliver Kahn avait révélé que même s’il trouvait que Ronaldo était un joueur fantastique, son arrivée ne collerait pas avec la philosophie du club.

Ronaldo démonte la rumeur Sporting

Recalé de toutes parts, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas de quoi est fait son avenir. Une rumeur d’un possible retour au Sporting CP, là où tout a commencé pour lui, avait même fait surface dimanche, avec une photo où l’on verrait la voiture de Ronaldo dans le parking de l’Estadio José Alvalade, où évolue le club portugais. Mais très vite, le septuple Ballon d’Or avait démenti cette rumeur dénonçant une fake-news .

Ronaldo à l’Atlético...possible ?