Transferts - OM : Aucun doute sur la prochaine recrue du mercato pour Tudor ?

Publié le 18 juillet 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir déjà bouclé trois nouvelles recrues, l’OM entend bien continuer au plus vite son mercato estival et attirer de nouveaux profils dans les jours et les semaines à venir. Et le gardien espagnol Ruben Blanco, ciblé par Pablo Longoria, semble bien parti pour être la prochaine recrue de l’OM.

À ce jour, l’OM a déjà amorcé son mercato estival avec trois nouvelles recrues, uniquement des défenseurs centraux : Samuel Gigot (libre), Isaak Touré (7,5M€) et Chancel Mbemba (libre), ce qui permet donc à Igor Tudor de pourvoir déjà s’appuyer sur un secteur défensif déjà bien garni. Mais l’OM ne va pas s’en arrêter là et entend bien rapidement enchainer dans son recrutement.

De nouvelles recrues rapidement attendues

En effet, comme l’a révélé La Provence dans ses colonnes du jour, deux à trois nouvelles recrues devraient débarquer à l’OM d’ici la fin de la semaine pour venir compléter cet effectif d’Igor Tudor, et Pablo Longoria s’active très sérieusement en coulisses pour boucler ces différents transferts. Le quotidien régional évoque d’ailleurs la piste menant à Ruben Blanco (26 ans), le gardien espagnol du Celta Vigo, qui serait donc le nouveau concurrent direct de Pau Lopez à l’OM en lieu et place de Steve Mandanda. Et la tendance se confirme dans ce dossier.

Blanco se rapproche de l’OM

En effet, RMC Sport annonce également de son côté ce lundi que la direction de l’OM est en discussions avancées avec Ruben Blanco, et que ce profil a même été validé en personne par Igor Tudor pour le rôle de deuxième gardien. Même si la piste n’est pas encore finalisée alors que le contrat de Blanco court jusqu’en 2027 avec le Celta Vigo, il semble qu’elle soit à ce jour la plus avancée pour la suite du mercato de l’OM, et le portier espagnol devrait donc être en toute logique la prochain recrue phocéenne sur le marché.

