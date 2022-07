Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dégaine une nouvelle offre, le transfert de Jonathan Clauss prend forme

Publié le 18 juillet 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin

Avec la triste saison de Pol Lirola, l’OM suit avec attention la situation de Jonathan Clauss. Pablo Longoria a déjà fait une offre, refusée par le RC Lens. Malgré tout, le président olympien serait revenu à la charge et aurait proposé 11M€, un montant qui pourrait convenir aux Sang et Or.

Trois défenseurs centraux et ensuite ? Avec l’arrivée d’Igor Tudor, l’OM doit se renforcer sur les côtés puisque l’entraîneur croate utilise des pistons dans son sytème habituel. Avec la saison décevante de Pol Lirola, Pablo Longoria s’intéresse à Jonathan Clauss, le joueur du RC Lens. Auteur de deux saisons pleines avec les Sang et Or, l’international français a la cote.

Chelsea et Manchester United à l’affût

Notamment en Angleterre… Manchester United et Chelsea le suivraient de près mais Jonathan Clauss sait pertinemment qu’il ne partirait pas dans la peau d’un titulaire. Un statut que l’OM peut lui offrir s’il confirme ce qu’il a montré avec le RC Lens. Récemment, Pablo Longoria aurait proposé 6M€ (dont 1 de bonus), une offre refusée par Lens.

L’OM propose 11M€