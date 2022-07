Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L'énorme annonce de Manchester United sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Suite aux rumeurs de départ de son attaquant star, Erik Ten Hag, nouveau coach de Manchester United, a affiché son envie de conserver Cristiano Ronaldo. Annoncé du côté de Chelsea, du PSG et plus récemment vers l'Atletico de Madrid, le quintuple Ballon d'Or envisage de plier bagage mais manque d'options concrètes pour son avenir. Une aubaine pour l'entraîneur néerlandais qui compte sur lui.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite déjà quitter le club mancunien en raison de la non-qualification pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Une décision que ne partage pas son entraîneur, Erik Ten Hag qui compte sur lui pour la saison à venir.

« Ronaldo n’est pas à vendre »

Dans un entretien accordé à The Athletic , Erik Ten Hag a tenu à réaffirmer son souhait de conserver Cristiano Ronaldo et il ne se fait pas de soucis non plus pour la condition physique de la star portugaise, absente de la tournée estivale. « Ronaldo n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière. Je pense que nous savons tous que Ronaldo est un grand professionnel et qu'il sera en forme, c'est la dernière préoccupation que j'ai. Il s'entraîne. J'ai fixé mes exigences. Nous voulons jouer d'une certaine manière. Un joueur de haut niveau peut apporter sa contribution et Ronaldo est un joueur de haut niveau. Cristiano est capable de faire cela. Dans sa carrière, il a tout montré. », souligne le coach néerlandais.

