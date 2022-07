Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo… Une nouvelle confirmation tombe pour cet été

Publié le 18 juillet 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo envisage d’aller voir ailleurs et se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Une arrivée au PSG a notamment été évoquée, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, ce scénario n’est pas d’actualité dans la capitale. Dharmesh Sheth, journaliste à Sky Sports, confirme qu’il est difficile d’imaginer le Portugais évoluer au côté de Lionel Messi.

Malgré son engagement jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Faute de Ligue des champions, le Portugais voudrait en effet changer d’air afin de remporter une sixième fois la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais les propositions ne sont pas nombreuses pour le quintuple Ballon d’Or. Jorge Mendes s’est déjà mis au travail et tente de trouver un point de chute à Cristiano Ronaldo, dont le nom a été évoqué au PSG.

Le recrutement XXL du PSG depuis l'arrivée du Qatar

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG est devenu un spécialiste des recrutements cinq étoiles, allant parfois contre la logique sportive. Après Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon ou encore Neymar, le Qatar a frappé fort l’été dernier en mettant la main sur Sergio Ramos et Lionel Messi. Ainsi, il était logique de voir le nom de Cristiano Ronaldo évoqué du côté du PSG, mais le Portugais est très loin du Parc des Princes.

Cristiano Ronaldo loin du PSG

Comme vous l’a révélé le10sport.com, Cristiano Ronaldo n’a jamais proposé ses services au PSG, de manière directe ou indirecte. Même si Jorge Mendes a tenu plusieurs rendez-vous avec les dirigeants du club parisien ces dernières semaines, c’est principalement pour deux joueurs de son écurie : Vitinha et Renato Sanches. Le premier s’est déjà engagé en faveur du PSG tandis que le second reste l’une des priorités de Luis Campos.

« Peut-être qu'il y a un an ou deux, Ronaldo aurait pu aller au PSG… »