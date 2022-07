Foot - Mercato - OM

OM : Longoria peut trembler dans ce dossier brûlant du mercato

Publié le 19 juillet à 12h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la nouvelle priorité de l’OM pour venir renforcer l’entrejeu, Jordan Veretout semble bien parti pour quitter l’AS Rome. Mais le Milan AC, également intéressé par son profil, est également en embuscade pour Veretout et pourrait plomber les plans de l’OM à la dernière minute.

L’OM est sans conteste le club actif du moment sur le mercato. Après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, Pablo Longoria a bouclé les arrivées de Luis Suarez et Jonathan Clauss qui vont devoir valider leur visite médicale avant d’officialiser leur arrivée au club. Mais l’OM ne s’arrête pas en si bon chemin…

Veretout, le prochain gros coup de l’OM ?

L’EQUIPE a révélé ce mardi matin que Jordan Veretout (29 ans), sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome, était la nouvelle grande priorité de l’OM. En quête d’un renfort au milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara qui est parti libre, Pablo Longoria envisage donc de mettre le paquet sur l’international français, mais le président de l’OM n’est pas le seul intéressé par Veretout.

L’OM plombé par le Milan AC pour Veretout