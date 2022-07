Foot - Mercato - OM

OM : Longoria annonce deux nouveaux transferts

Publié le 19 juillet à 14h45 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a confirmé avoir un accord avec le RC Lens ainsi qu'avec le Celta Vigo pour les arrivées de Ruben Blanco et Jonathan Clauss. L'OM va donc accueillir deux nouvelle recrues.

Après plusieurs semaines d'attentes, l'OM passe clairement aux choses sérieuses. En effet, Pablo Longoria semble avoir décidé d'accélérer sur son mercato. Dans cette optique, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez qui était totalement inattendu. Mais c'est encore loin d'être terminé.

📲 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 Suivez les présentations de 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁, 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ et @mbemba22 en direct de l'@orangevelodrome 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2022

Clauss et Blanco arrivent

Et pour cause, présent en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que l'OM avait trouvé un accord avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss ainsi qu'avec le Celta Vigo pour le prêt de Ruben Blanco. « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo », assure le président de l'OM en conférence de presse.

Longoria annonce que ça va bouger