Foot - Mercato - OM

Longoria va lancer les hostilités pour cet ex-protégé de Galtier

Publié le 20 juillet à 13h45 par Amadou Diawara

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria n'aurait pas oublié l'idée de boucler le transfert de Justin Kluivert. Alors qu'elle voudrait se débarrasser de l'ancien attaquant de l'OGC Nice, l'AS Rome pourrait ouvrir les négociations avec le président de l'OM après avoir bouclé le dossier Jordan Veretout.

Avant de voir Jorge Sampaoli quitter l'OM, Pablo Longoria aurait identifié le profil de Justin Kluivert. Et une fois que le coach argentin - remplacé par Igor Tudor - a pris le large, le président de l'OM semble avoir levé le pied pour le transfert de l'attaquant de l'AS Rome. Toutefois, Pablo Longoria pourrait très vite lancer les hostilités sur ce dossier.

Mercato - OM : C'est confirmé, Longoria a bouclé un autre transfert surprise https://t.co/dJ2PipvW8Z pic.twitter.com/t96RgDTyp8 — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

L'OM et l'OL en pincent toujours pour Justin Kluivert

Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , l'AS Rome aimerait toujours de débarrasser de Justin Kluivert lors de ce mercato estival. Et de leur côté, l'OM et l'OL n'auraient pas tiré un trait sur l'ancien attaquant de Christophe Galtier (PSG) du côté l'OGC Nice.

Longoria va négocier avec Rome pour Kluivert après Veretout