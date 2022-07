Foot - Mercato - PSG

Wijnaldum a choisi sa prochaine destination

Publié le 20 juillet à 12h15 par Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement un an au PSG, Georginio Wijnaldum est considéré comme un indésirable actuellement. Poussé vers la sortie par Luis Campos, l'international néerlandais serait dans le viseur de l'AS Rome, qui chercherait une solution pour pouvoir boucler son transfert. Et cela tombe bien, puisque Georginio Wijnaldum voudrait évoluer sous la houlette de José Mourinho.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, malgré l'intérêt du FC Barcelone. A Paris depuis seulement un an, l'international néerlandais serait déjà sur la sellette.

Mercato - PSG : Pour ce transfert, Mourinho réclame l'aide de Campos https://t.co/RnmfCzl5mf pic.twitter.com/Pq76annzs3 — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

L'AS Rome réclame un geste du PSG pour le transfert de Wijnaldum

Désireux de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos aurait inscrit plusieurs noms sur sa liste des transferts, et notamment celui de Georginio Wijnaldum, qui n'a pas convaincu depuis sa signature au PSG l'été dernier. Selon Il Corriere dello Sport , l'AS Rome serait prêt à profiter de la situation pour accueillir Georginio Wijnaldum lors de ce mercato. Toutefois, les Giallorossi de José Mourinho aimeraient boucler un prêt avec option d'achat et que le PSG assume la moitié du salaire XXL du joueur, qui avoisinerait les 9M€ annuels. Mais quelle est la position de Georginio Wijnaldum '

Georginio Wijnaldum veut être entrainé par José Mourinho