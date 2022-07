Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce transfert, Mourinho réclame l'aide de Campos

Publié le 20 juillet à 11h45 par Arthur Montagne

Devenu indésirable au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait quitter le club de la capitale cet été. Dans cette optique, l'AS Roma semble très intéressée. Cependant, le salaire de l'international néerlandais pose problème. Ainsi, si le PSG souhaite se séparer de l'ancien joueur de Liverpool, il faudra faire un effort financier.

Cet été, le PSG espère bien alléger son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs n'entrent plus dans les plans de Christophe Galtier à l'image d'Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum. Ces quatre joueurs n'ont pas été conviés au stage de pré-saison au Japon et sont donc restés à Paris. Mais leurs départs ne sont pas actés pour autant.

La Roma en difficulté pour Wijnaldum

Et pour cause, leurs salaires posent problème. C'est notamment le cas pour Georginio Wijnaldum que José Mourinho souhaite recruter. Mais comme l'explique le Corriere dello Sport , l'AS Roma n'est pas en mesure d'assurer le salaire de l'international néerlandais. La solution pourrait passer par un prêt. Selon Il Messaggero , alors que le PSG réclame 15M€, la Louve pourrait tenter un prêt avec option d'achat et la prise en charge de la moitié du salaire de Wijnaldum par le PSG. Reste à savoir si cette solution pourra convaincre les Parisiens.

