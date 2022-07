Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ bouclé grâce à Mourinho ?

Publié le 19 juillet à 19h15 par Amadou Diawara

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Georginio Wijnaldum serait déjà poussé vers la sortie par sa direction. Et heureusement pour Luis Campos, José Mourinho pourrait lui rendre un précieux service sur ce dossier. En effet, le coach de l'AS Rome souhaiterait négocier un prêt avec une option d'achat de 20M€ pour s'offrir les services de Georginio Wijnaldum cet été.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le transfert libre et gratuit de Georginio Wijnaldum, qui était en fin de contrat avec Liverpool. Toutefois, l'international néerlandais pourrait déjà faire ses valises.

Georginio Wijnaldum offert à l'AS Rome pour 20M€ ?

Arrivé au PSG il y a peu, Luis Campos travaillerait avec Antero Henrique pour dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, le nouveau conseiller football du PSG aurait identifié une dizaine d'indésirables à vendre cet été, dont Georginio Wijnaldum. Et ce dernier pourrait rebondir du côté de l'AS Rome de José Mourinho.

Le PSG prêt à payer la moitié du salaire de Georginio Wijnaldum