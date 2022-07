Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit une annonce pour le transfert de Skriniar

Publié le 21 juillet à 15h15 par Arthur Montagne

Priorité du PSG pour renforcer sa défense centrale, Milan Skriniar semble encore loin de débarquer à Paris. Et pour cause, l'Inter Milan continue de réclamer 70M€ pour le rachat de la dernière année du contrat du Slovaque. Une somme que le PSG refuse d'aligner. Et ce n'est la dernière sortie de Giuseppe Marotta qui devrait permettre d'y voir plus clair.

C'est l'un des chantiers de Luis Campos sur le mercato. Le nouveau conseiller football du PSG espère réussir à renforcer le secteur défensif de l'effectif de Christophe Galtier, mais pour le moment, aucune recrue n'a débarqué dans ce secteur de jeu. Et pourtant, Milan Skriniar semble être la grande priorité, mais les discussions avec l'Inter Milan s'éternisent.

Marotta évasif pour Skriniar

Et cela ne risque pas de s'accélérer avec la dernière sortie de Giuseppe Marotta. Interrogé sur la possibilité de voir Milan Skriniar rester à l'Inter Milan, l'administrateur délégué du club lombard se montre évasif. « J'en ai déjà parlé », se contente-t-il de lancer à la sortie du siège de la Serie A à Milan, dans des propos rapportés par TMW . Relancé sur l'éventuelle arrivée de Nikola Milenkovic, qui pourrait succéder à Milan Skriniar, Giuseppe Marotta se montre à peine plus loquace : « On parlera, on parlera ».

Le PSG toujours loin des attentes de l'Inter ?

Difficile d'y voir clair dans le dossier Skriniar. Mais le PSG semble décidé à ne pas céder aux exigences de l'Inter Milan qui réclame 70M€ pour lâcher son défenseur central dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Reste désormais à savoir si les deux clubs finiront par trouver un terrain d'entente pour finaliser le transfert de Milan Skriniar.