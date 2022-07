Foot - Mercato - PSG

Neymar, Messi… Barcelone tient enfin sa vengeance sur le Qatar

Publié le 21 juillet à 15h00 par Thomas Bourseau

Au fil des saisons, le PSG version QSI a recruté des grands joueurs afin de construire la meilleure équipe possible et pour remporter la Ligue des champions. Au passage, le Paris Saint-Germain a fermé la porte à certains joueurs que le FC Barcelone appréciait tels qu’Angel Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos ou encore Thiago Silva. Et alors qu’entre temps, Neymar et Lionel Messi ont débarqués, au même titre que Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma qui étaient courtisés par le FC Barcelone, le président Joan Laporta est parvenu à rééquilibrer les débats.

A l’hiver 2019, alors que Neymar avait quitté le FC Barcelone pour le PSG 18 mois plus tôt, le Barça parvenait à remporter une petite victoire face au Paris Saint-Germain grâce à Frenkie de Jong. En effet, alors que l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam était courtisé par Manchester City et surtout le PSG, le rêve du Néerlandais d’arborer la tunique blaugrana l’a emporté sur les autres options qu’il avait à disposition. Et au final, il s’est engagé en faveur du FC Barcelone bien que son avenir au Barça s’écrive à ce jour en pointillés. Depuis, le président Joan Laporta a connu une énorme désillusion avec le départ libre de tout contrat de Lionel Messi en 2021… au PSG. Cependant, ces derniers temps, le Barça a s redresser la barre alors que lors du même été, à la fois Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont choisi de snober le club culé pour rejoindre le club de la capitale.

Robert Lewandowski

Il est sans doute le plus gros camouflet de ces dernières années pour le PSG. Comme le10sport.com vous le révélait en août 2021, en cas de départ immédiat de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, Robert Lewandowski était alors la priorité du PSG et des propriétaires qataris pour le remplacer au Paris Saint-Germain. Et alors que la direction sportive a changé avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football, l’intérêt du PSG pour Lewandowski n’a certainement pas diminué. D’ailleurs, le plan de Campos aurait été de placer Robert Lewandowski dans un système à deux attaquants aux côtés de Kylian Mbappé, en vain, puisque le Polonais a été transféré au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich. D’ailleurs, le président Joan Laporta a confirmé un intérêt du PSG pour Lewandowski à TUDN . « Nous avons été en compétition avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur a voulu venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan (Cruyff), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons le remercier parce qu'il est venu ici avec moins d'argent et sous une grande pression du Bayern, pour lequel j'ai beaucoup de respect. (...) C'est un homme qui prend soin de lui, sa femme est nutritionniste, quand vous avez une femme qui vous contrôle... ».

Ousmane Dembélé

Certes, depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, la piste menant à Ousmane Dembélé a perdu de l’ampleur du côté du Paris Saint-Germain. Néanmoins, pour combler le vide laissé par Angel Di Maria, voire même pour remplacer Neymar qui est annoncé sur le départ depuis un bon moment, SPORT a confié ces dernières semaines que Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon oeil une offensive pour le recrutement libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé au PSG. Finalement, après de longs mois de spéculations, de témoignages et de tendances changeantes dans la presse, Dembélé a finalement signé un contrat le liant au FC Barcelone pour deux saisons supplémentaires.

Raphinha

Outre Ousmane Dembélé, il a été régulièrement question d’une éventuelle venue de Raphinha au PSG ces dernières semaines. Alors que Leeds s’est maintenu en Premier League grâce notamment aux performances de l’ailier brésilien au fil de la saison, un bon de sortie a été accordé à Raphinha. Le PSG aurait été sur les rangs, mais s’est rapidement vu submerger par Arsenal, Chelsea et surtout le FC Barcelone. Et alors que le Chelsea de Thomas Tuchel semblait avoir trouvé un accord pour qu’il débarque à Stamford Bridge, le FC Barcelone a fait capoter cette opération et pourra désormais compter sur les services de Raphinha, un autre joueur que le Barça a pu prendre au nez et à la barbe du PSG.

