Depuis son arrivée à l’OM, Longoria frappe fort sur le mercato

Publié le 21 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

A l’été 2020, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM est allé chercher Pablo Longoria, arrivé en tant que directeur du football. Depuis, l’Espagnol a bien évolué étant désormais le président du club phocéen. Il n’en reste pas moins à la tête du recrutement sur la Canebière. Et sous les ordres de Longoria, le mercato est à chaque fois très agité du côté de l’OM. Cela est d’ailleurs encore le cas cette année…

Du côté de l’OM, Pablo Longoria est aujourd’hui le patron. Frank McCourt a décidé de confier les pleins pouvoirs à l’Espagnol, qui est ainsi passé de directeur du football à président. Ayant les clés du camions, Longoria fait la pluie et le beau temps sur la Canebière, notamment en ce qui concerne le mercato. Le dirigeant ibérique excelle sur ce terrain et depuis son arrivée, il a su montrer toutes ses qualités pour faire venir de nouveaux joueurs à l’OM, malgré les difficultés et les contraintes.

Les premières recrues de Longoria

C’est donc en juillet 2020 que Pablo Longoria arrive à l’OM, en remplacement d’Andoni Zubizarreta. Et il n’aura pas mis très longtemps avant de réaliser ses premiers coups sur le mercato pour le club phocéen. En effet, lors de l’intersaison 2020, différents joueurs ont rejoint l’OM. Longoria était notamment parti chercher Luis Henrique au Brésil. Un pari sur l’avenir qui en faisait rêver certains pensant tenir le nouveau Mbappé. Leonardo Balerdi était aussi arrivé en prêt en provenance du Borussia Dortmund. Et au milieu, c’est Michael Cuisance qui avait été cédé par le Bayern Munich pour la saison.



Quelques mois plus tard, pour le mercato hivernal, Pablo Longoria avait encore frappé fort avec notamment l’arrivée d’Arkadiusz Milik. A l’OM, on a toujours cherché ce « grantatakan ». Avec le Polonais, prêté avec option d’achat par Naples, les Phocéens étaient servis. Il y a aussi eu le joli coup réalisé avec Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, auteur d’une belle deuxième partie de saison à l’OM.

Un mercato XXL en 2021

A l’été 2021, du très lourd était annoncé à l’OM. Pablo Longoria avait promis une dizaine de recrues pour Jorge Sampaoli et il a tenu sa promesse. En effet, l’intersaison a été très mouvementée sur la Canebière. Les recrues se sont multipliées avec les arrivées Gerson, Luan Peres, Konrad de la Fuente, Pau Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, William Saliba ou encore Amine Harit. Présents eux à l’OM les mois précédents, Leonardo Balerdi et Pol Lirola ont été achetés définitivement par les Phocéens.



Durant le mercato hivernal, Pablo Longoria a également amené du sang neuf à l’OM. En effet, l’Espagnol est allé chercher Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, qui étaient libres de tout contrat sur le marché. De même, le transfert de Samuel Gigot a été acté durant ce mois de janvier, mais le défenseur central a été laissé en prêt au Spartak Moscou jusqu’à la fin de la saison.

Ça repart fort en 2022

Après ce mercato XXL de 2021, on s’attendait encore à un très gros recrutement. Toutefois, à l’OM, cela a débuté doucement. Samuel Gigot a enfin posé ses valises à Marseille et Isaak Touré est arrivé du Havre. De quoi déclencher la colère et Jorge Sampaoli, qui a décidé de claquer la porte. Depuis Igor Tudor est arrivé à l’OM et Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieur. En effet, Chancel Mbemba est arrivé libre. Jonathan Clauss et Ruben Blanco sont aussi arrivés. En attaque, Luis Suarez a été recruté du côté de Grenade .Jordan Veretout et Darko Lazovic seraient eux très proches de rejoindre l’OM. En attendant encore d’autres recrues d’ici la fin du mercato estival.