Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a explosé la concurrence sur le mercato

Publié le 20 juillet à 04h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a réussi un joli coup en bouclant le transfert d'Isaak Touré en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Pour cela, le club phocéen a devancé la concurrence de nombreux clubs européens dont Manchester City. Pablo Longoria est donc très satisfait de cette opération.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est montré actif pour renforcer sa défense avec notamment le transfert d'Isaak Touré qui a débarqué en provenance du Havre pour environ 7M€, bonus compris. Une très belle opération puisque le défenseur central est considéré comme un grand espoir du football français. Manchester City était notamment dans coup, mais Pablo Longoria révèle les coulisses de cette opération.

📲 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 Suivez les présentations de 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁, 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ et @mbemba22 en direct de l'@orangevelodrome 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2022

Longoria s'enflamme pour Touré

« Bienvenue Isaak, c'est un plaisir. Tu es un joueur de projet, qu'on veut construire différemment. C'est un transfert qui permet de voir qu'on peut travailler en équipe. Nous avons fait la belle opération. J'ai regardé les matchs de Ligue 2, un championnat difficile. C'est un joueur technique et physique. Il a la capacité dans les duels. La première fois que je l'ai vu, c'était un match avec les Bleuets contre les Pays-Bas. On considère qu'il est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe », confie-t-il en conférence de presse.

L'OM a devancé la concurrence

Dans la foulée, le président de l'OM en a rajouté une couche : « Depuis la première conversation qu'on a eue, c'était la volonté de jouer sous pression. Dans les négociations, nos équipes ont bien travaillé pour boucler ce deal avant le 30 juin. C'est une opération dont je suis très content. Cela fait partie du projet d'avoir un joueur qui peut avoir sa valeur monter saison par saison. On est loin de parler de vente, il doit commencer à apprendre. C'est important d'avoir des joueurs avec de la valeur. » De son côté, Isaak Touré s'est également prononcé sur son transfert.

Touré ne pouvait pas refuser l'OM