OM : Longoria explique comment il a battu Guardiola sur le mercato

Publié le 19 juillet à 15h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré, Pablo Longoria s'est confié sur les négociations dans ces opérations. Le président de l'OM s'est notamment prononcé sur la façon dont il a battu la concurrence de Manchester City pour le dernier cité.

Cet été, l'OM a réussi un joli coup sur le marché des transferts en bouclant le transfert d'Isaak Touré. Le jeune défenseur central est présenté comme l'un des plus grands espoirs français à son poste. Pour le recruter, l'OM a déboursé 7M€, bonus compris. Une très belle affaire compte tenu du fait qu'Isaak Touré était très convoité sur le mercato, notamment par Manchester City. Mais le joueur a expliqué pourquoi il avait choisi l'OM.

📲 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 Suivez les présentations de 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁, 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ et @mbemba22 en direct de l'@orangevelodrome 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2022

«C'est dur de dire non à l'OM»

« Dès les premières séances, c'est allé vite. Je suis là pour apprendre, notamment avec Samuel. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain, on va essayer de faire ça en championnat. Je suis là pour apprendre et j'ai envie de faire ma place dans le onze. On y va step by step. Il y a eu de grands noms, Mandanda, Benjamin Mendy et Pape Gueye, j'espère suivre leurs traces. Il y a eu beaucoup de clubs, mais ça fait un moment que j'ai pris la décision. C'est dur de dire non à l'OM », assure Isaak Touré en conférence de presse avant d'évoquer son style de jeu : « Je ne prends pas ça (les remarques sur son jeu de tête) comme une critique. Sur les têtes, j'ai un problème de timing mais ça se travaille avec le temps. Je suis un joueur atypique avec mes 2m mais je suis à l'aise avec le ballon . »

Touré est «un joueur de projet»

Egalement présent aux côté d'Isaak Touré, Pablo Longoria s'est prononcé sur le transfert du défenseur du Havre : « Bienvenue Isaak, c'est un plaisir. Tu es un joueur de projet, qu'on veut construire différemment. C'est un transfert qui permet de voir qu'on peut travailler en équipe. Nous avons fait la belle opération. J'ai regardé les matchs de Ligue 2, un championnat difficile. C'est un joueur technique et physique. Il a la capacité dans les duels. La première fois que je l'ai vu, c'était un match avec les Bleuets contre les Pays-Bas. On considère qu'il est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe . »

«C'est important d'avoir des joueurs avec de la valeur»