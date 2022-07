Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique fortement pour ce dossier de Campos

Publié le 22 juillet à 10h30 par Hugo Ferreira

Priorité défensive du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar semble s’éloigner d’une arrivée en France. Après avoir manqué Gleison Bremer, l’Inter ne compte plus laisser partir le Slovaque pour moins de 80M€, et aimerait le prolonger, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. De son côté, le joueur de 26 ans ne ferme pas du tout la porte à ce renouvellement, et les deux parties ont trouvé un accord autour d’un nouveau bail.

Le secteur défensif du Paris Saint-Germain pourrait subir plusieurs changements durant ce mercato estival, notamment au niveau de la charnière centrale. Sauf en cas d’énorme retournement de situation, Marquinhos et Sergio Ramos devraient toujours faire partie de l’effectif de Christophe Galtier la saison prochaine, toutefois, les avenirs de Presnel Kimpembe et Abdou Diallo sont loin d’être fixés. Les deux joueurs de 26 ans sont liés à des rumeurs de transferts, et pourraient faire leurs valises dans les prochaines semaines. Le club de la capitale ne serait cependant pas sans solution pour leur succession, et fait de Milan Skriniar sa priorité. Cependant, alors que les pourparlers ont débuté il y a plusieurs semaines, ce dossier semble désormais se refroidir, et l’Inter souhaiterait conserver le Slovaque.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

L’inter veut garder Skriniar

Les dirigeants de l’Inter pensaient déjà tenir le remplaçant de Milan Skriniar. En effet, les Italiens voyaient en Gleison Bremer le successeur du joueur de 27 ans, toutefois, le Brésilien s’est finalement engagé en faveur de la Juventus jusqu’en juin 2027. Ainsi, les supporters Nerazzurri feraient désormais pression sur la direction pour conserver le Slovaque, et l’entraineur Simone Inzaghi souhaite également l’avoir parmi ses rangs la saison prochaine, d'après le Corriere dello Sport . L’Inter freinerait alors le PSG sur ce dossier, et une vente serait de moins en moins envisagé, d’autant plus que Skriniar pourrait désormais prolonger son contrat en Lombardie.

Skriniar est prêt à prolonger à l’Inter

Tout serait d'ores et déjà prêt pour la prolongation de Milan Skriniar, qui est pour le moment lié à l'Inter jusqu'en juin 2023. Selon le Corriere dello Sport , le renouvellement du défenseur ne devrait intervenir qu’en septembre, cependant, les deux parties seraient déjà tombées d’accord sur les termes du contrat. D’après les informations du Corriere della Sera , l’international slovaque aurait accepté la proposition des Nerazzurri afin de poursuivre l’aventure pour une durée de 5 saisons, tandis qu’un salaire net de plus de 5M€ par an plus des bonus l’attendrait. Un transfert au Paris Saint-Germain semble alors s’éloigner, et l’Inter ne compte pas faire de cadeau.

Le prix de Skriniar est définitivement fixé