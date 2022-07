Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot à venir pour le Qatar avec Kimpembe ?

Publié le 22 juillet à 02h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ, Presnel Kimpembe ne sera vraisemblablement pas retenu à tout prix par la direction du PSG. L’intérêt de Chelsea se fait de plus en plus insistance à l’égard du défenseur international français qui est l’une des grandes priorités de Thomas Tuchel chez les Blues.

Alors que la liste des indésirables du PSG a été dressée depuis un moment par Luis Campos (Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha…), le nom de Presnel Kimpembe n’y apparaît pas de manière officielle. Pourtant, la direction du club de la capitale ne semble pas forcément opposée à une vente de l’international français de 26 ans, et la presse anglaise évoquait même un prix de départ fixé à hauteur de 50M€ + 10M€ de bonus de la part du PSG pour Kimpembe.

Kimpembe a mis la pression au PSG

Dès le début du mois de juin, alors qu’il se trouvait en rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe avait mis la pression sur la direction du PSG au sujet de son avenir, et alors que son contrat actuel court jusqu’en 2024 : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C'est réciproque. Je vais avoir 27 ans en août, c'est un moment clé dans ma carrière. Mon prochain contrat sera donc très important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », lâchait Kimpembe.

Mercato - PSG : Un transfert XXL se précise pour Kimpembe https://t.co/UFCcH6RSGY pic.twitter.com/e6Q7ebwdn4 — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Chelsea s’est rapidement manifesté

Il faut dire que depuis sa prise de fonction sur le banc de Chelsea, juste après son limogeage du PSG, Thomas Tuchel a toujours courtisé Presnel Kimpembe et avait déjà tenté de le faire venir au sein du club londonien lors du mercato estival 2021. Son intérêt pour le défenseur tricolore serait toujours d’actualité, et Kimpembe figure d’ailleurs au coeur du projet pour la saison prochaine si Tuchel parvient à boucler le mercato qu’il souhaite pour Chelsea.

Un trio défensif Kimpembe-Koulibaly-Kounde