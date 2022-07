Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix a été fixé pour le transfert de Presnel Kimpembe

Publié le 13 juillet 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Bien que Chelsea soit sur le point de recruter Kalidou Koulibaly et Nathan Aké, Thomas Tuchel n’en démordrait pas pour Presnel Kimpembe et Chelsea aurait même approché le PSG lundi. Néanmoins, le club de la capitale réclamerait une indemnité de transfert globale de 60M€, loin de l’évaluation de Chelsea… Explications.

Presnel Kimpembe sur le départ ? Formé au PSG où il a fait toutes ses classes au sein des équipes de jeunes, le défenseur central du Paris Saint-Germain est le seul titi parisien à avoir réussi à faire son trou au sein de l’équipe première sur la durée, Adrien Rabiot ayant pris la décision de partir libre de tout contrat en 2019 et ayant effectué un prêt au Toulouse FC en 2013. Cependant, le projet sportif du PSG a changé et le nouveau conseiller sportif du PSG, en la personne de Luis Campos, serait emballé par l’idée d’injecter du sang neuf au sein de la défense centrale du Paris Saint-Germain avec notamment la venue de Milan Skriniar. .

Après Koulibaly, Tuchel veut Kimpembe

De ce fait, il se pourrait que Presnel Kimpembe finisse par prendre la porte avant la clôture du mercato estival. Et son ancien entraîneur au PSG en la personne de Thomas Tuchel, qui officie à Chelsea depuis janvier 2021 et qui a essayé de le recruter à l’été 2021, serait prêt à revenir à la charge selon L’Équipe , The Athletic ou encore The Guardian et ce, malgré les arrivées imminentes de Kalidou Koulibaly et de Nathan Aké à Chelsea.

With Koulibaly imminent, Kimpembe possibly next in for ChelseaPSG have set price of €50m + €10m bonuses after initial contact from Chelsea on MondayStill some way apart on valuationsNo bid yethttps://t.co/zraGUVcNbw — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) July 13, 2022

Le PSG réclamerait 60M€, bonus compris, pour Kimpembe