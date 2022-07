Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Campos, un transfert est en très bonne voie

Publié le 13 juillet 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone en octobre 2020, Rafinha ne devrait plus porter le maillot parisien. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, le milieu de terrain devrait rester en Espagne. Le joueur serait proche d'une arrivée au Celta Vigo, club dont est proche Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Abdou Diallo, Eric Junior Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Sergio Rico, Thilo Kehrer, Mauro Icardi... Tous figurent dans la liste des indésirables du PSG selon les informations de L'Equipe . Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, Rafinha pourrait être le premier à être vendu par Antero Henrique, chargé de dégraisser l'effectif du PSG. Ancien joueur du FC Barcelone, le milieu de terrain n'entrerait pas dans les plans de Christophe Galtier.

Galtier ne compte pas sur Rafinha

Comme le confirme Estadio Deportivo , le nouvel entraîneur du PSG ne compte pas sur Rafinha, lié au PSG jusqu'en 2023. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » avait déclaré Galtier, qui ne s'opposera pas à son transfert.

La Real Sociedad abandonne ce dossier

Quelles pistes pour Rafinha ? La Real Sociedad n'a pas encore avancé ses pions dans ce dossier. Le club espagnol n'a pas l'intention de verser les 8M€ réclamés par le PSG. D'autant que la formation espagnole s'est montrée très active en ce début de mercato, mettant la main sur Mohamed-Ali Cho et Brais Méndez. « Le retour de Rafinha ? L'été est long, mais pour le moment, Brais Méndez nous rejoint et c'était notre première option. Avec les ajouts que nous avons faits et les joueurs de Sanse, le milieu de terrain est fort » , a précisé le président du club espagnol Jokin Apperibay.

Le Celta Vigo en pole grâce à Campos ?