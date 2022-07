Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut boucler un gros transfert à Paris

Publié le 13 juillet 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

En quête de renforts défensifs, Chelsea s'apprête à boucler le transfert de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. Mais Thomas Tuchel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et se verrait bien recruter Presnel Kimpembe en plus après avoir perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen.

Cet été, le PSG prépare une importante revue d'effectif. En effet, plusieurs recrues sont attendues, mais également de nombreux départs. Dans cette optique, plusieurs indésirables ont déjà été identifiés à l'image de Mauro Icardi, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa. Mais il y a également ceux qui possèdent une valeur marchande intéressante et qui pourraient donc être cédés en cas de belle offre. C'est le cas par exemple de Presnel Kimpembe.

Malgré Koulibaly, Chelsea veut Kimpembe

Et la situation de l'international français n'est pas passée inaperçue sur le marché puisque Chelsea souhaiterait le recruter. Selon les informations du Telegraph , bien que les Blues soient proches de boucler le transfert de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples, Thomas Tuchel souhait attirer en plus Presnel Kimpembe qu'il avait eu sous ses ordres durant son passage sur le banc du PSG.

Aké également ciblé

Il faut dire que Chelsea a perdu deux joueurs importants à ce poste puisqu'Antonio Rudiger et Andreas Christensen ont respectivement rejoint le Real Madrid et le FC Barcelone alors que leurs contrats prenaient fin à Chelsea. En plus de Kalidou Koulibaly et Presnel Kimpembe, Chelsea s'intéresserait également Nathan Aké, confronté à une grosse concurrence à Manchester City.